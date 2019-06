Zum Spargelessen auf den Hof Lütke Laxen in Gelmer ist jetzt der Heimatverein Ascheberg gefahren. Der Vorstand freute sich neben altbekannten Gesichtern auch neue Mitglieder begrüßen zu dürfen. Der Spargel wurde mit Schnitzeln, Schinken, Rührei sowie unterschiedlichen Soßen gereicht. Vor dem Essen besichtigten die Heimatfreunde den Betrieb. Ihnen wurde erklärt, wie Spargel angebaut und verarbeitet wird. In der hiesigen Region wird er erst seit 30 bis 40 Jahren genutzt. „Es war ein köstliches Essen in einer geräumigen schönen Scheune, frischer konnte der Spargel nicht sein. Die Sonne schien uns dann prächtig und entsprechend war die Stimmung“, schreibt Schriftführerin Barbara Lepping-Pick. Nach einem Bummel durch den Hofladen ging es zurück nach Ascheberg. Die Runde wünschte sich, die Aktion nächstes Jahr zu wiederholen.