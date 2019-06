Imperator sattelt den Elefanten

Das Schützenwesen ist weitgehend eine Männerdomäne. Trotzdem haben dem Bürgerschützenfest in Ascheberg zwei starke Frauen den Stempel aufgedrückt. Zuerst Birgit Weber , die ihrem verstorbenen Mann zu Ehren das Königsjahr würdevoll zu Ende gebracht hatte. Dann Marita Rüschenschmidt, die mit ihrem Mann Norbert die dritte Regentschaft bei den Bürgerschützen angetreten hatte. Dass sie nicht begeistert war, erfuhren die Besucher des Frühschoppens am Sonntagmorgen. Auf einem Bierdeckel hatte die Kaiserin notiert, was ihr wichtig war. Sie fühle sich wohl beim Schützenfest, dort sei sie gerne mittendrin - mit dem Kolpingspielmannszug. Trotzdem: Das dritte Jahr auf dem Thron werde man pflichtbewusst durchziehen. Imperator Norbert saß derweil auf einem Elefanten, um später das Wort zu ergreifen. Für ihn, so bekannte Rüschenschmidt, sei das wichtigste bei einem Schützenfest, dass ein neuer König gefunden werde. Deswegen habe es ihn in all den Jahren immer nach vorne gezogen. Nach dem dritten Streich stellte er fest: „Damit ist jetzt Schluss, ich werde nicht mehr zur Vogelstange gehen.“ Die Majestät verhehlt nicht, enttäuscht zu sein über Schützenbrüder, die permanent eine Ausrede parat hätten, wenn es um die Königswürde gehe.

Patrick Drees bescheinigte den Majestäten, dass es ihnen auch beim dritten Ball gelungen sei, die Menschen mitzureißen: „Die Stimmung war am Samstagabend prächtig.“ Er begrüßte auch die Gastvereine St. Katharina Berg und Tal, St. Lambertus Osterbauer und die Bürgerschützen Davensberg im gut gefüllten Festzelt. Für die Musik sorgte der Kolpingspielmannszug Ascheberg und später DJ Andreas Büscher.

Frühschoppen 2019 der Bürgerschützen Ascheberg 1/95 Die Bürgerschützen Ascheberg feierten am Sonntag ihren Frühschoppen mit Gästen und Kaiserschießen Foto: hbm

Geehrt wurden beim Frühschoppen Clemens und Anja Portmann, die vor 20 Jahren die Königswürde inne hatten sowie Martin Höhne und Martina Gabrielski, die vor zehn Jahren regiert hatten. Orden und Blumen gab es auch für das Avantgarden-Königspaar Jonas Trahe und Carolina Schulte sowie das Kinderkönigspaar Mariella Walzel und Paul Koch.

Und dann wurde auch noch geschossen. Die bisherigen Avantgardenkönige Martin Hoselmann, Sascha Knabe, Christian Tillkorn, Bajram Ibraim, Christoph Drees, Alexander Vieth, Dennis Czapla, Lars Walter, Sebastian Drees, Stephan Hölscher, Tim Lakenbrink, Raphael Kröger, Sven Tewes, Klaus Bonkhoff jr., Kevin Wienken, Alexander Sparding, Cedric Neugebauer, Florian Zahlten und Jonas Trahe ermittelten zum 20-Jährigen einen Kaiser. Mit dem 116. Schuss wurde das nach einem regelrechten Dauerfeuer um 13.57 Uhr Raphael Kröger.