Eine gelungene Premiere feierte die Idee des Gemeindeausschusses St. Lambertus mit der Fahrt zum Bibeldorf nach Rietberg. Einige Erstkommunionkinder des Jahrgangs 2017 und weitere interessierte Kinder nahmen an dem Ausflug teil, der ihnen das Leben zur Zeit der Bibel ganz praktisch näher brachte.

Wie lebten die Menschen damals, was bedeutete es, alle Wege zu Fuß oder mit dem Esel zurückzulegen, was waren ihre Sorgen und Nöte? Was es heißt, das tägliche Brot zu erarbeiten, konnten die Kinder dann auch ganz praktisch erleben. Sie mussten zunächst mühsam die Getreidekörner mahlen, um dann mit dem gewonnenen Mehl dünne Fladenbrote auf der Feuerstelle zu backen. Biblische Geschichten begleiteten den Rundgang durch das Bibeldorf, das den Kindern auch aufgrund der wüstenähnlichen Temperaturen an dem Tag ganz realistisch erschien.

Zukünftig sollen die ehemaligen Kommunionkinder jährlich zu einer besonderen Aktion eingeladen werden, damit bis zur Firmvorbereitung der Kontakt zur Pfarrgemeinde nicht ganz abbricht. Ein erster Start wurde mit der Fahrt zum Bibeldorf gemacht.