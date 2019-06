Wer sitzt nach der Kommunalwahl 2020 im Ascheberger Rathaus im Büro des Bürgermeisters? Einen ersten Hinweis gibt es heute bei einem Pressetermin im Verwaltungsgebäude. Dr. Bert Risthaus hat seine Überlegungen, ob er sich um eine dritten Amtszeit bewerben wird, abgeschlossen und wird das Ergebnis mitteilen.

Seit einem WN-Interview, in dem Risthaus angedeutet hatte, nicht bis zur Pension Bürgermeister von Ascheberg bleiben zu wollen, wird von den Parteien in dieser Sache nachgefragt und von den Bürgern gerätselt. Bringt Risthaus spannende Projekte ins Ziel oder deutet sich für ihn eine andere Zukunftsperspektive an?

Die Ascheberger haben den gebürtigen Dorstener 2009 zum Nachfolger von Dieter Emthaus gewählt. Zwei Drittel der Wähler entschieden sich für ihn, ein Drittel der Stimmen waren seinerzeit auf den Gegenkandidaten Bernd Haverkamp entfallen. Fünf Jahre später gab es diesen Gegenkandidaten nicht. Neun von zehn Wählern machten ihr Kreuzchen bei Risthaus.

Für die Kommunalwahl im Herbst 2020 hat die SPD schon angekündigt, dass sie Geld für einen Bürgermeisterkandidaten zur Seite legen wird.