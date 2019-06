Ab ins Kloster! – Diese Aufforderung nahmen einige Firmanden der Pfarrei St. Lambertus wörtlich und besuchten im Rahmen ihrer Firmvorbereitung die Benediktinerabtei Gerleve. Bruder Ambrosius nahm die Gruppe in Empfang und nahm sie mit in eine ganz andere Welt. Hinter den Klostermauern der Abtei erfuhren die Jugendlichen viel über den Tagesablauf der Mönche, der aus „ora et labora“ also aus Arbeit und Gebet besteht. Der weitläufige Klostergarten, in dem auch die verstorbenen Mitbrüder beerdigt werden beeindruckte die Gruppe genauso wie die Klosterkirche und der Essens-Saal, in dem während der Mahlzeiten nicht gesprochen werden darf. Am Ende ging es dann aber mit vielen Eindrücken von einer ganz anderen Lebensweise wieder „Ab nach Hause!“.