Aus drei Hektar landwirtschaftlicher Flächen wird in Kürze das Gewerbegebiet Südkamp. Ab- und Regenwasserkanäle liegen genauso wie Strom- und Glasfaserleitungen in der Erde. Die Baustraße ist asphaltiert. Die Gemeinde Ascheberg nahm das gestern zum Anlass, um das Gebiet freizugeben, über den Stand der Dinge zu berichten und das Regenrückhaltebecken neben der Kläranlage vorzustellen.

Auf dem Areal Südkamp werden Gewerbegrundstücke zwischen 1000 und 8000 Quadratmetern bereitgehalten. Sie sind sehr stark gefragt und sollen nach Möglichkeit örtlichen Unternehmen zugute kommen. Derzeit, so berichtete Fachbereichsleiter Klaus van Roje, führe die Gemeinde – genauer: ihre Tochtergesellschaft Ascheberger Grundstücks-Entwicklungs-Gesellschaft (AGEG) – Verhandlungen mit sieben Interessenten, sechs kämen aus Herbern. Der siebte Bauwillige habe einen Betrieb in Ascheberg, wohne aber in Herbern. Mit dem ersten Interessenten seien die Vertragsmodalitäten geklärt, der müsse nur noch unterschrieben werden.

2700 Quadratmeter seien in dem Gebiet als Verkehrsfläche vorgesehen. Deutlich sichtbar ist, dass die Straße am Ende eine Abzweigung nach rechs besitzt, die an einem Acker endet. Dort, so an Roje, könnten später weitere Gewerbeflächen angeschlossen werden. Nach Abschluss des 465 000-Euro-Bauprojektes Südkamp rücke allerdings zunächst eine 6,5 Hektar große Fläche an der Lindenstraße in den Fokus. Sie wird im nächsten Schritt vermessen, dann soll die Entwässerung beauftragt werden. Auf dem Areal soll das neue Feuerwehrgerätehaus entstehen. Dorthin hatte auch die Firma Euroroll geschaut, die inszwischen aber dabei ist, nach Werne überzusiedeln. (Über das Regenrückhaltebecken berichten wir morgen.)