Auch in Ascheberg öffnen sich am 16. Juni (Sonntag) die Tore, wenn das Münsterland wieder zum Schlösser- und Burgentag einlädt. Der Heimatverein Davensberg lädt von 13 bis 18 Uhr mit fachkundigen Erläuterungen in den Burgturm ein. Der Eintritt zu „Folterkammer und Hexenstock“ ist gratis und ohne Anmeldung möglich.

Um 11 Uhr startet in Herbern ein geführter Rundgang durch das Schloss Westerwinkel. Es gilt als eines der frühesten Barockschlösser Westfalens und blieb weitgehend in seinem ursprünglichen Zustand erhalten. Die Führung kostet vier Euro (Kinder zwei Euro). Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich bei Ascheberg Marketing, Katharinenplatz 1, ✆ 0 25 93/ 63 24, info@ ascheberg-marketing.de

Weitere Informationen zum Schlösser- und Burgentag findet man unter www.schloessertag.de.