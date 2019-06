Sie sind da. Hören zu. Gehen mit den Bewohnern des Altenheims St. Lambertus spazieren. Essen mit ihnen im Dorf ein Eis. Diese kleinen Gesten haben für die Senioren eine große Bedeutung. Der Altenheim-Besuchsdienst ist unverzichtbar. Er bietet den Bewohnern einen echten Mehrwert. Ohne das Ehrenamt wären die kleinen Freuden nicht möglich. Deswegen stand Leiter Volker Eilermann in dieser Woche auch am Grill. Die Mitglieder des ehrenamtlichen Angebotes waren eingeladen zur Dankeschön-Pättkesfahrt. Die stellvertretende Pflegedienstleiterin Judith Severin freute sich über eine gute Teilnahme. Auf einer kleinen Runde um das Dorf nutzte die Gruppe ein Wegekreuz, um kurz inne zu halten und der Verstorbenen zu gedenken.

Nach dem Grillen galt es Danke zu sagen, in drei Fällen war es ein besonderes Dankeschön. Marianne Temminghoff ist dem Besuchsdienst seit 25 Jahren treu. „Sie ist fast von Beginn an dabei und hat geholfen Dinge aufzubauen. Wenn Kirmes oder Ausflüge anstehen, sorgt sie dafür, dass genügend Helfer da sind“, berichtet Severin. Zudem ist sie in der sogenannten Einzelbetreuung aktiv. Soll heißen: Sie besucht regelmäßig einen Bewohnter des Altenheims. Seit 15 Jahren übernimmt auch Renate Sorges diese Aufgabe. Sie hält außerdem Vorleserunden ab. Elfriede Hölscher schaut seit zehn Jahren zwei Mal in der Woche bei Bewohnern vorbei. Das Trio erhielt eine Urkunde und Blumen.