Ein Kapitän und zwei Teams jubeln

Wenn die ganze Vielfalt ehrenamtlichen Engagements lebendig wird, ist der Bürgerpreis der Gemeinde Ascheberg nicht weit. Mit dem Ascheberger Oscar würdigt die Gemeinde das freiwillige und unentgeltliche Mitarbeiten in den Orten und der Gemeinde. Gestern Abend wurde der Bürgerpreis an Martin Weiß , das Orga- und Betreuerteam des SV Herbern und die Dauerhelfer der Ascheberger Tafel verliehen.

Bürgermeister Dr. Bert Risthaus kündigte Martin Weiß schon als „Godfather of Ehrenamt“ an. Laudator Frank Neve lüftete zuerst einmal das Geheimnis, warum der Preisträger nur „Boat“ gerufen wird. Tatsächlich erhielt der kleine Martin von einem häufigen Familiengast aus Holland ein Boot, das er prompt im Emmerbach versenkte. Nach dem missglückten Manöver fragte der Onkel „Wo ist das Boat? Boat? Boat?“

Ascheberger Bürgerpreis verliehen 1/40 Die Gemeinde Ascheberg hat den Bürgerpreis verliehen Foto: Heitbaum

Abgesehen von dem kleinen Plastikschiffchen sind viele Menschen gerne an Bord, wenn Martin Weiß auf der Kommandobrücke steht: seit 2003 als Vorsitzender der Kolpingsfamilie. Bei Skifreizeiten in Auffach. Mit der Spielschar auf der plattdeutschen Theaterbühne. Als Trommler und später Schlagzeuger des Kolpingspielmannszuges. Als Mitfahrer, Betreuer und später Organisator des Ferienlagers, das seit 1990 unter der Kolpingflagge segelt. In kirchlichen Ämtern, bei der Kolpingstiftung, einer Tanzband und mit den Musikern der Gruppe MariPan, die ihre Freude an der Musik immer in Spenden umwandelt. Neve würdigte nicht nur, dass Weiß vorangeht, sondern auch, dass er Menschen für eine Sache begeistern kann: „Das ist sein herausragendes Talent. Wer mit ihm gemeinsam aktiv ist, darf sich darauf verlassen, dass alle für einen arbeiten, weil einer für alle arbeitet.“

Weiß selbst bekannte, den Anruf des Bürgermeisters ignoriert zu haben: „Ich dachte, da kommt Arbeit auf mich zu. Als ich dann gehört habe, ich solle den Bürgerpreis bekommen, war ich minutenlang sprachlos.“ Und an seine Frau Anke adressiert: „51 Prozent des Preises gehören dir!“

Kein ganzes Leben im Ehrenamt weisen Margita Bautz, Toni Entrup, Hildegard Fenski, Udo Gramlich, Ute Henrotte, Wolfgang Pahl, Anette Schwipp, Renate Westerholt, Manfred Theil und Ursula Zumdick vor. Aber sie stehen auf einer ganz frühen Helfer-Liste der Ascheberger Tafel. Vorsitzender Martin Hörster würdigte das langjährige Engagement, das sowohl körperlich beim Einsammeln, Sortieren und Ausgeben der Waren fordert („Sie scheuen keine Arbeit. Sie bringen sich ein.“). Die Mitarbeiter bekommen viele Schicksale von Menschen mit, die am Rande der Gesellschaft leben („Sie bringen Licht zu jenen, die gewohnt sind eher in der Dunkelheit zu leben. Sie trösten, wenn Trost gebraucht wird.“). Eine andere Eigenschaft der Tafelhelfer wurde beim Dankeschön für die Ehrung deutlich. „Es ist uns eine Ehre, dass wir dazugehören“, sagte Hildegard Fenski tafeltypisch uneitel.

Im Jahr des 100-jährigen Bestehen des SV Herbern freute Vorsitzender Jürgen Steffen sich, dass den Organisatoren und Betreuern des 14-tägigen Ferienlagers im Sommer der Bürgerpreis zuerkannt worden ist. Neben Engagement, die Übernahme großer Verantwortung, Kreativität für den Lageralltag braucht es auch einige Voraussetzungen, wie die Teilnahme an einer Juleica-Schulung, Erste-Hilfe-Ausbildung und teilweise einen Lebensretterschein der DLRG. Die Zeit bringen Thomas Kirschner, Mario Nienhaus, Jonas Gründges, Marie Nienhaus, Kathrin Lohoff, Rainer Nienhaus, Maximilian Eickholt, Laura Brockmeier, Marie Kruckenbaum, Robert Heitmann, Jürgen Pettendrup, Henrik Schuschel, Katharina Heimann, Michaela Messmaker und Dennis Heitmann ein. Ihnen allen gratulierten mit Risthaus die stellvertretenden Bürgermeisterinnen Maria Schulte Loh und Petra Haverkamp. Musikalisch wurde die Feier von Lukas Bücker am Flügel begleitet.