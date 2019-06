Turteltauben nisten sich ein

„Wir haben Besuch“, mit diesen Worten wurde Paula Heming am Mittwochabend von ihrem Mann Klaus empfangen. Es waren zwölf ganz besondere Gäste, die den Weg zu den Hemings gefunden haben. Nicht etwa zu Fuß, „nein sie kamen angeflogen“, erzählt Klaus Heming. Und sie haben nicht etwa im heimischen Wohnzimmer Platz genommen, sondern im Garten. Genauer gesagt unter der Werkbank dort. „Aber fast schon könnte man meinen, dass sie eigens für uns eingeflogen wären“, gibt Klaus Heming lachend zu, als zwei weiße Tauben neugierig unter der Werkbank hervorlugen. Aber niemand hat die Turteltäubchen bestellt, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht so aussehen mag, da Paula und Klaus Heming am 6. Juni ihren 33. Hochzeitstag gefeiert haben.

Am 33. Hochzeitstag gekommen und geblieben

Die gefiederten Gäste trafen pünktlich dazu ein und sind bis heute geblieben. Niemand scheint sie zu vermissen. Wo sie herkommen? „Keine Ahnung, wir haben schon überall nachgefragt“, so Klaus Heming. Aber die Vermutung liegt nahe, dass es sich zumindest bei den fünf weißen Tauben in der Tat um Hochzeitstauben handelt. Im Schlepptau hatten sie dann weiß-gecheckte Freunde. Seit Tagen erfüllt nun munteres Gezwitscher den heimischen Garten der Hemings. „Und fröhliches Kacken“, fügt Paula Heming hinzu. Denn die zwölf gefiederten Gäste machen in der Tat richtig viel Dreck. Wasser und Schrubber sind im Dauereinsatz. Entdeckt hat Klaus Heming sie hinter seinem kleinen Gewächshaus. Ziemlich schnell haben die Vögel jedoch den Platz unter der Werkbank für sich auserkoren und sich dort gemütlich eingerichtet. „Scheinbar der perfekte Schlafplatz.“ Wenn sie dort nicht anzutreffen sind, drehen die Tauben munter zwitschernd ihre Runden durch den Garten. Unterdessen hat Klaus Heming eine wahre Odyssee hinter sich, um den Besitzer seines ungewöhnlich gefiederten Besuches ausfindig zu machen. „Aber Fehlanzeige, bis jetzt“, hofft er, dass die Geschichte in der Zeitung vielleicht weiterhilft. Zig Hinweise haben die Hemings schon erhalten, wie sie der Lösung des Rätsels auf die Spur kommen können. „Schau mal auf den Ring, da steht die Nummer des Vereins, die letzte Nummer ist die Taubennummer“, hatte der Davensberger Taubenexperte Anton Decker beispielsweise fachmännische Tipps parat. Aber auf dem Ring steht keine Nummer.

Schön anzusehen, auch ganz schön viel Dreck

„Na ja, sie sehen ja irgendwie schon toll aus und es ist spannend sie zu beobachten“, sagen Paula und Klaus Heming. Gerade schaut ein weißes Exemplar neugierig hervor, plustert sich auf „und schau mal, jetzt wirft sie sich so richtig schön in Positur“, muss Paula Heming lächeln und findet, dass sie wirklich viel Ähnlichkeit mit einer Hochzeitstaube hat. Doch bei aller Tierliebe, so hoffen die Hemings doch, dass ihre zwölf Besucher irgendwann wieder abfliegen und im heimischen Garten Ruhe einkehrt.