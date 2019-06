Jubiläumstrophäe heißt „Adler von Wessel“

Wer zum 100-jährigen Bestehen des Schützenvereins Horn Jubiläumskönig werden möchte, der muss den „Adler von Wessel“ rupfen. Auf diesen Namen taufte Andreas Heimann am Freitagabend den Holzvogel, der am 5. Juli (Freitag) zum Abschuss frei gegeben wird. Die Flasche, die für den Nachwuchs im Kugelfang platziert wird, erhält das Namensschild „Schlüter Hendrik, der Vogel“. Die Namensgeber wurden bei einer Versteigerung ermittelt. Andreas Heimann, an dem Abend mit seiner Familie auch Gastgeber der Horner, taufte den Adler, Adam Dudziec die Flasche. Versteigert hatten das Tauf-Recht Jan Weckendorf und Tobias Löcke. Am Ende überreichten sie 228 Euro an die Avantgarde.

Der Abend diente auch dem Üben des Marschierens. Deswegen holten die Horner Vogel und Flasche vom Hof Eickholt ab. Was sie auf dem Weg dorthin gesehen hatten, schien die Königsoffizieren gefallen zu haben. Sie wählten für den Rückweg kurzerhand die Abkürzung über den Maisacker.

Vogeltaufe 2019 in Horn 1/31 Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Vogeltaufe des Schützenvereins Horn zum Jubiläum Foto: Heitbaum

Das Jubiläumsschützenfest feiern die Horner vom 5. bis 7. Juli. Die Nachfolger von König Norbert Albers und des kleinen Königs Tobias Löcke werden schon am Freitagabend (5. Juli) ermittelt. Der Samstag steht mit Gästen im Zeichen des Jubiläums. Sonntags klingt das Fest dann aus.

Vor der Festrobe ziehen die Horner den Arbeitskittel an. Am 29. Juni (Samstag) ist um 9.30 Uhr ein Arbeitseinsatz am Schützenplatz angesetzt. Am 3. Juli (Mittwoch) werden Grün geholt, Kranz und Röschen gebunden. Am 4. Juli (Donnerstag) werden ab 9 Uhr Fähnchen aufgehängt und der Schützenplatz hergerichtet. Das Aufräumen nachdem Fest startet am 8. Juli (Montag) um 9 Uhr.