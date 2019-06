Die Capeller Bürgerschützen werden in den nächsten beiden Jahren von einem Ascheberger regiert. Am Pfingstsamstag um 19.12 Uhr fegte ein Schütze mit dem 245. Schuss den Kugelfang leer, der sich mit Holz allerbestens auskennt: Robert Beckmann , Chef der Firma Uckelmann an der Mühlenflut. Er wird die Capeller mit seiner Frau Martina regieren.

„Ich hatte das schon immer im Sinn, dieses Jahr hat es gepasst“, erklärt Beckmann. Der „Capeller Junge“, der vor 20 Jahren nach Ascheberg gezogen ist, war früher einige Jahre stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Jetzt darf er sein Dorf nach einem spannenden Dreikampf als König regieren. In ihren Hofstaat haben Robert und Martina Beckmann unter anderem die Nachbarn Matthias und Monika Schöler berufen. „Das Fest hat großen Spaß gemacht. Das Zelt war immer voll. Gut, dass es nicht geregnet hat, sonst wäre es eng geworden. Es waren sehr viele junge Leute da“, berichtet Beckmann, der sich nun auf Besuche bei den Nachbarvereinen freut.