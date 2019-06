Voll auf ihre Kosten gekommen sind die Wanderfreunde 05 am Samstag im nordhessischen Reinhardswald. Während sich das Gros der 41 Teilnehmer unter Führung von Werner Page auf einen rund 15 Kilometer langen Rundweg durch die beeindruckende Waldlandschaft begab, setzten die „Nichtwanderer“ andere Schwerpunkte. Für sie stand das 1957 nach rund 100-jährigem Schlaf wieder „wachgeküsste“ Dornröschenschloss Sababurg auf dem Programm und anschließend der Tierpark Sababurg, der älteste Tiergarten Deutschlands mit über 80 Tierarten.

Besonders beeindruckend ist dabei eine Vorführung in der Greifvogelstation, bei der Teilnehmer einen Raubvogel selbst auf dem Arm halten durften.

Nach einem gemeinsamen Kaffeetrinken ging es gestärkt weiter in den Urwald Sababurg, der den Eindruck eines Märchen- und Zauberwalds bei den Teilnehmern hinterließ. Das in seiner urwüchsigen Form in ganz Mitteleuropa einzigartige Waldgebiet mit seinen teils 800 bis 1000-jährigen mächtigen und knorrigen Eichen sowie dick- und mehrstämmigen Buchen bot eindrucksvolle Fotomotive und begeisterte die Wanderer. Sie schwärmten anschließend von einem „eindrucksvollen Erlebnistag“, zumal das Wetter sich von seiner besten Seite zeigte. Nach der Wanderung erhielt Maria Larmann vom Wanderführer Willi Ross eine Urkunde über zehnmalige Teilnahme.

Die nächste Wanderung findet am 3. August statt und führt die Wanderfreunde 05 in die Umgebung des Drilandsees nahe der Grenze zwischen NRW, Niedersachsen und den Niederlanden. Einen Wanderaufenthalt in Alexisbad/Harz wird vom 22. bis 29. September angeboten.