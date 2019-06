Deutschland diskutiert über Lebensmittel. Über jene Produkte, die Märkte in ihren Containern entsorgen (müssen). Über Essensreste, die zielsicher den Weg in die Biotonne finden. Manch einer wünscht sich einen Bewusstseinswandel hin zu einem verantwortungsbewussteren Umgang mit Nahrungsmittel. Vor diesem Hintergrund ist Anneliese Buntrock, Vorsitzende des Davensberger Heimatvereins, über einen Fund am Burgturm empört. Die Frau, die im Umfeld des Wahrzeichens und des Heimathauses nach dem Rechten sieht, traute beim Blick in einen Mülleimer ihren Augen nicht: „Da lagen Bratwürstchen drin. Ich habe mit einem Stock durchgezählt. Das waren bestimmt 20 Stück.“ Nicht nur das achtlose Entsorgen in einem öffentlichen Mülleimer empört, sondern auch die Frage: Wer grillt so viele Würstchen, die dann nicht mehr gegessen werden?

Eine Handhaben gegen so ein sinnloses Wegwerfen scheint es nicht zu geben. Die Fachleute für Ordnung und Abfall in der Ascheberger Verwaltung zucken mit den Schultern. Das Umweltministerium in NRW kommt zu dem Ergebnis: „Leider legal.“