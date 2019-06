Beide Grundschulen in der Gemeinde Ascheberg nehmen an dem JeKits-Programm des Landes NRW teil. Kooperationspartner ist die Musikschule Ascheberg. Finanziert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW erhalten alle Kinder der zweiten Klassen wöchentlich eine Stunde Tanzunterricht durch eine Lehrerin der Musikschule.

Für die Drittklässler wird das Programm für besonders interessierte Kinder kostenpflichtig fortgesetzt, allerdings mit 17 Euro für zwei Unterrichtsstunden zu 45 Minuten zu einem sehr günstigen Kurs, weil das Land weiter einen Teil der Kosten übernimmt. Für Kinder von wohngeldberechtigten Eltern oder Empfängern sonstiger Sozialleistungen ist auch dieser Unterricht kostenfrei, teilt die Musikschule mit.

In Herbern und in Ascheberg sind genügend Kinder für je eine Gruppe angemeldet, jetzt besteht zum ersten Mal auch die Chance, in Davensberg eine Gruppe einzurichten. Dafür fehlen nur noch wenige Anmeldungen. Die Anmeldeformulare sind an alle jetzigen Zweitklässler verschickt worden. Wer den Brief verlegt hat, kann sich das Formular von der Website der Musikschule (www.musikschule-ascheberg.de) herunterladen. Wer noch Fragen dazu hat, kann im Büro der Musikschule anrufen ( ✆ 0 25 93/95 10 51).

Die Termine für den Unterricht von JeKits 2 nach den Sommerferien stehen schon fest: Lambertusschule Schulverbund Ascheberg-Davensberg, Schulstandort Ascheberg: Freitags in der sechsten und siebten Schulstunde; Schulstandort Davensberg: Dienstags in der sechsten und siebten Schulstunde sowie in der Marienschule in Herbern mittwochs in der fünften und sechsten Schulstunde.

Für alle Gruppen sind Anmeldungen möglich, sollten aber bald losgeschickt werden. Damit die Gruppe in Davensberg sofort nach den Ferien starten kann, müssen weitere Anmeldungen bis zum 10. Juli im Büro sein.