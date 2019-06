Der Start ist geglückt: Nach der ermutigenden ersten Gruppenstunde des Jugendrotkreuzes in Ascheberg hat sich in den folgenden Wochen eine Gruppe von einem Dutzend Kindern gebildet, die von Dörte Kaufmann und Phillis Krämer betreut wird. „Das passt wunderbar, es macht Spaß mit den Kindern etwas zu unternehmen“; ist Krämer froh über den Status Quo. Rund zwei Monate nach dem Start waren Kinder und Eltern zu einer verlängerten Gruppenstunde mit Grillen eingeladen. „Wir haben noch einmal erklärt, was wir tun und anbieten“, informierte Peter Koch, Leiter des Jugendrotkreuzes Herbern, das in Ascheberg die Tür geöffnet hat.