Bewährung für Serienräuber

Die Opfer hatten Todesangst, trotzdem soll ein 23-jähriger Serienräuber nicht ins Gefängnis. Nach vier bewaffneten Überfällen auf Lebensmittel-Discounter in Ascheberg und Umgebung hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag zwei Jahre Jugendhaft auf Bewährung beantragt.

„Der Angeklagte hat alles getan, um sein Leben wieder in den Griff zu bekommen“, rechtfertigte die Staatsanwältin ihren milden Antrag vor dem Dortmunder Landgericht. „Er war sofort geständig, hat seine Mittäter benannt und eine Lehre als Bankkaufmann begonnen.“ Außerdem habe der Angeklagte bei den Überfällen selbst keine Gewalt ausgeübt und auch nicht die Waffe geführt.

„Man muss ihm eine Chance geben“, befand auch Verteidiger Michael Liedtke. „Wenn ein Angeklagter Aufklärungshilfe leistet, darf er auch ein Zeichen der Justiz erwarten.“ Und zwar eins, das ihm zeige, dass sich Offenheit und Kooperation auch wirklich lohne.

Fast schon entsetzt zeigte sich dagegen der Anwalt einer der Verkäuferinnen. „Meine Mandantin wird mit einer Bewährungsstrafe nicht leben können“, sagte Ralph Reckmann den Richtern. „Und das werde ich ihr auch nicht erklären können.“ Von jugendtypischen Taten könne keine Rede sein. „Jugendtypisch wäre vielleicht, wenn man irgendwo mal einen Bruch macht. Aber sich Waffen zu besorgen und sie einzusetzen: Das ist Schwerstkriminalität.“

Viele der Opfer hätten Todesangst gehabt. Und dann das Motiv: Der 23-Jährige habe schließlich keine Schulden gehabt. „Er wollte Kohle haben, um sich das zu kaufen, was andere auch haben“, so Reckmann. Zuletzt sei es sogar darum gegangen, sich einen Urlaub zu finanzieren.

Der 23-Jährige Angeklagte aus Lünen war unter anderem dabei, als am 8. Mai 2017 die Aldi-Filiale an der Münsterstraße in Herbern überfallen wurde. Der Standort war laut Staatsanwaltschaft gezielt ausgesucht worden, weil man vermutete, dass die Polizei auf den Dörfern nicht so schnell vor Ort ist. Eine Mitarbeiterin und der Marktleiter wurden mit einer Waffe bedroht. Die Beute allein hier: 6000 Euro.

Einige der Opfer waren ein Jahr lang krankgeschrieben, manche befinden sich immer noch in psychologischer Behandlung, leiden immer noch unter Ängsten.

Bei den vier Überfällen zwischen Januar und August 2017, bei denen der Angeklagte dabei war, wurden insgesamt rund 20 000 Euro erbeutet.

Wie die Richter den Fall sehen, entscheidet sich am 2. Juli. Dann soll das Urteil gesprochen werden. Der Prozess gegen zwei ebenfalls angeklagte mutmaßliche Mittäter wurde abgetrennt und wird parallel weiterverhandelt. Bei ihnen geht es sogar um acht Überfälle. Sie hatten im Prozess keine umfassenden Geständnisse abgelegt.