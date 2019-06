Hundertfach wurde in Herbern wieder dazu beigetragen, Leben zu retten. Das zeigte die Ehrung der vielfachen Blutspender durch den DRK-Ortsvereins Herbern am Donnerstagabend im DRK-Heim an der Merschstraße.

825 Blutspenden hat der DRK-Blutspendedienst Münster mit Unterstützung der örtlichen Helfer in den vergangenen Jahren nur von den Jubilaren abnehmen können. Mit jeweils 100 Blutspenden führten Brigitte Griesborn und Jan Zimmermann die Liste an. Übertroffen wurde dieses nur noch von Clemens Quante aus Capelle, der mit 125 Blutspenden die Liste vom DRK-Ortsvereinvorsitzenden Hans Krass anführte. Die Spender-Jubilare wurden mit Urkunden, Anstecknadeln und einem Auto-Verbandskasten bedacht. Der Vorsitzende erklärte, dass täglich tausend Spenden benötigt werden, um Kranke und Verletzte zu behandeln. Die Organisation sei dankbar für jede einzelne Spende und verwies auf die nächste Gelegenheit. Am 18. Juli (Donnerstag) ist in Herbern der nächste Aderlass. Aufgrund von Umbauarbeiten in der Aula der Profilschule findet der Termin dann ausnahmsweise im Sportheim an der Werner Straße statt.

Geehrt wurden: Klara Löcke (75), Hubertus Bockel (75), Maria Griesdorn (50), Franz-Josef Wegmann (50), Andreas Bergmann (25), Dennis Heitmann (25), Ludger Konkol (25), Marius Koy (25) und Sigrid Reckel (25).