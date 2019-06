Das Telefon in der Verwaltung steht kaum still, der Eichenprozessionsspinner sorgt für Arbeit. Die Verwaltung gibt darum Hinweise über ihr Vorgehen und andere Ratschläge. Die Gemeinde Ascheberg hat in diesem Jahr bereits prophylaktisch den Eichenprozessionsspinner in besonders gefährdeten Bereichen (Schulhöfe, Kindertagesstätten, Spielplätze) mit Unterstützung einer ortsansässigen Fachfirma bekämpft. Auf eine flächendeckende Prophylaxe im gesamten Gemeindegebiet wurde im Hin-blick auf die weiteren Lebewesen und Insektenarten in den möglicherweise betroffenen Bäumen verzichtet. Diese Vorgehensweise wurde im Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Coesfeld abgestimmt.

Die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners wird durch die Tiefbauabteilung der Gemeinde für alle öffentlichen Flächen koordiniert, wobei nur an besonders gefährdeten Bereichen eine Fachfirma Nester beseitigt. Alle übrigen Bereiche werden von den Mitarbeitern des Bauhofes überprüft. Erst dann wird entschieden, ob es sich um einen öffentlichen Baum oder eine öffentliche Fläche handelt, ein Bekämpfen überhaupt notwendig oder möglich ist, eine Sperrung einzurichten oder es ausreichend ist, Hinweisschilder aufzustellen. In Ascheberg stehen mehrere tausend gemeindeeigene Bäume und sehr viele Eichen. Die Gemeinde bittet daher um Vorsicht und Rücksichtnahme im gesamten öffentlichen Bereich. Außerdem bittet Sie um Verständnis dafür, dass nicht alle Nester entfernt werden können. Der Bauhof hat bereits an einigen Stellen Warnschilder aufgestellt und wird in den kommenden Tagen weitere Warnhinweise anbringen. Sollte es notwendig sein, werden besonders gefährdete Bereiche vorrübergehend gesperrt werden müssen. Hundebesitzer werden gebeten, mit ihren Tieren die gefährdeten Bereiche zu meiden.

Eine Ortsbesichtigung durch den Bauhof sowie die mögliche Bekämpfung erfolgen nach der Reihenfolge des Meldungseinganges oder nach dem Gefährdungsgrad. Falls ein Befall in einer öffentlichen Grünanlage festgestellt wird, steht in der Tiefbauabteilung folgende Ansprechpartnerin zur Verfügung: Friederike Schulze Althoff ( ✆ 0 25 93/6 09 66 14, SchulzeAlthoff@ascheberg.de ).