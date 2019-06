Einen Ausflug nach Davensberg unternahmen jetzt die Mitglieder des Kolpingspielmannszuges Ascheberg. Ziel war das Dorfgemeinschaftshaus, wo gemeinsam mit den Davensberger Turmbläsern geprobt wurde. Die beiden Musikzüge werden am 22. Juni (Samstag) gemeinsam den Großen Zapfenstreich beim Davensberger Schützenfest spielen. Die Feierlichkeiten im Davertdorf beginnen Mittwoch (19. Juni) um 19.30 Uhr mit der Schlagerparty. Am Donnerstag (20. Juni) steht ab 15 Uhr das Kinderschützenfest an. Am 21. Juni (Freitag) wird ein neuer König ermittelt.