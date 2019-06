Votivgaben werden restauriert

Ein Doppeljubiläum steht der katholischen Kirche in Ascheberg in einigen Jahren bevor. 2022 werden 1000 Jahre Pfarrei gefeiert, zwei Jahre später wird die St. Lambertus-Kirche 500 Jahre alt. Bis dahin möchte die Gemeinde einen Schatz heben, der im Tresor des Pfarrhauses darauf wartet, Geschichten von Freud und Leid, Hoffnungen und Enttäuschungen zu erzählen. Die Rede ist von Votivgaben, die früher jährlich und dann gar nicht mehr gezeigt wurden. Eine Ausstellung 2006 ermöglichte zuletzt einen öffentlichen Blick auf die Schmuckstücke, allesamt Unikate. Beim Neujahrsempfang des Jahres wurden ebenfalls Exemplare gezeigt. Denn sie sollen zu den Jubiläen aus dem Tresor befreit und nach Möglichkeit in einer Art Schatzkammer dauerhaft in der Pfarrkirche ausgestellt werden.

Zum Hintergrund der Votivgaben hat der verstorbene Ortschronist Reinhard Schütte geschrieben: „Es war früher üblich, am Kirmessonntag auf dem Tisch eines Altars die sogenannten Katharinenpyramiden aufzustellen. Das waren acht turmspitzenförmige, mit rotem Stoff bespannte Holzpyramiden, einige dreieckig, einige quadratisch, auf denen eine große Anzahl von silbernen und goldenen Medaillen, Kreuzchen, Ringen und Kettchen angenäht war, daneben auch silberne Beine, Arme und Herzen – alles Votivgaben, die fromme Menschen einst zu Ehren der heiligen Katharina gestiftet haben, um durch ihre Fürbitte von Krankheiten geheilt zu werden.“

Etwa 700 dieser Votivgaben – eine der ältesten Gaben stammt aus dem Jahr 1726 – liegen bereit, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu werden. Die Ascheberger haben sich vorher bei der Kunstpflege des Bischöflichen Generalvikariates erkundigt, ob ihre Idee Sinn macht. Dort sei man von der historischen Bedeutung und den inhaltlichen Aussagen der Schätze überzeugt, berichtet Hildegard Kuhlmann , die Pfarrer Stefan Schürmeyer bei dem Projekt unterstützt. Von Gold- und Silberschmied Johannes Wittstamm gibt es inzwischen einen Kostenvoranschlag für das Restaurieren der Votivgaben. Da das nicht aus dem laufenden Kirchenhaushalt finanziert werden soll, ist die Pfarrei auf Spenden- und Fördergelder angewiesen. Kuhlmann und Schürmeyer regen die Übernahme von Patenschaften an. Sie könnten aus eigenem Antrieb, aber auch als Geschenk zu Hochzeiten, Taufen, Geburtstagen und Kommunion übernommen werden. Die Restaurierung koste pro Stück zwischen 25 und 50 Euro.