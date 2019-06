Wie hat sich das Leben in der Deipen Wiese seit dem radikalen Umbau verändert? Hermann Grube , der das Projekt für den Hegering Ascheberg betreut, bietet Interessenten am Brückentag nach Fronleichnam (Freitag, 22. Juni) um 10 Uhr eine Runde durch die Deipe Wiese an. Bei der Exkursion wird der Naturfreund berichten, welche Tiere entlang des Emmerbachs schon heimisch geworden sind.

Das Angebot hat Grube schon seit einiger Zeit im Kopf, allerdings haben im Mai viele Wasservögel gebrütet und Küken bekommen, die nicht gestört werden sollten. Denn er möchte die Tore öffnen und in die Deipe Wiese gehen. Am Freitag hofft Grube auf Davensberger, die sich das Warten aufs Schützenfest mit einem Besuch in der Natur vertreiben wollen. Treffen ist an der Hütte am Bahnhof. Sie ist für die Soay-Schafe gebaut worden, die aktuell immer noch auf ihre Rückkehr in die Deipe Wiese warten.