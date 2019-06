Blitzkarriere des Bäckermeisters

Blitz-Karriere bei den Herberner Bürgerschützen. Tim Röwekamp , gerade einmal ein paar Wochen Mitglied bei den Tippelbrüdern, hält sich erst gar nicht damit auf, kleine Brötchen zu backen. Der Bäckermeister holte gestern um 18.22 Uhr mit dem 125. Schuss den Holzvogel aus dem Kugelfang. Zuerst wegen des Volltreffers fassungslos, führte der 31-Jährige wenig später die Polonaise über den Schützenplatz an. Mittendrin Freundin Anna Walter , die Röwekamp als Königin durch das Schützenjahr begleiten wird.

Auch sie benötigte einen Moment, um den Rollentausch von der ahnungslosen Zuschauerin zur Regentin der Bürgerschützen zu verdauen. Aber Schützenfeste sind der gebürtigen Arnsbergerin nicht fremd: „Im Sauerland gibt es in jedem Dorf eine Schützenhalle.“ Verlassen hat die 29-jährige Heilpädagogin den Landstrich der Liebe wegen. Seit fünf Jahren sind Tim und Anna ein Paar, seit gestern ein Königspaar. Und wer weiß, wie das Jahr endet.

Heiratsantrag des scheidenden Königs

Seit gestern darf gesponnen werden. Denn Markus Matschinsky beendete seine Regentschaft mit Stefanie Schmidt auf eine einmalige Art und Weise: Er machte seiner Königin einen Heiratsantrag. Nach dem „Ja“ gingen sie zwar abends ohne Kette und Krone nach Hause, aber als Verlobte trotzdem überglücklich.

Bürgerschützenfest 2019 in Herbern 1/293 Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

Tim Röwekamp regiert die Herberner Bürgerschützen mit Anna Walter Foto: Heitbaum

„Das gibt‘s doch gar nicht. Ich wollte nur zwei Schuss machen, damit dann Frank Noeckens schießen kann. Ich wollte den Vogel nicht nach unten holen“, erklärte der gebürtige Capeller, der seit zwölf Jahren in Herbern lebt, nach dem Volltreffer. Der war allerdings zu erwarten, denn die Bürgerschützen hatten gerade noch rechtzeitig eine Schießpause ausgerufen, weil der Vogel schnell Federn gelassen hatte. Oben hing während der Pause zwar noch ein dickes Holzstück, sogar der Kopf mit der Krone war noch da. Doch der Rumpf war bis zur Schraube gerissen. So musste um 18.22 Uhr passieren, was passierte: Eine Schrotsalve machte den ersten Schützen nach der Pause zum König. Die Krone wurde ebenfalls seinem Konto gut geschrieben. Zepter und Apfel hatte Christoph Ruhmöller nach unten befördert, den rechten Flügel Thomas Kersting, den linken Flügel Florian Diekmann und den Schwanz Toni Billermann.

Mit dem Tambourstab des Spielmannszuges in der Hand zeigte Tim Röwekamp dann schnell, dass er es versteht zu feiern. Herbern darf sich auf einen jungen und feierwilligen Hofstaat einstellen. Zum Beispiel heute beim Königsball.