Höchstmaß an Kreativität bewiesen

Ausdrucksstark, mitreißend und vielfältig: Der Abend mit Profil sorgte am Freitag für Wow-Effekte. Denn mit ihrem vielseitigen Programm stellten die Profilschüler der Klassen 5 bis 10 vor allem eines eindrucksvoll unter Beweis: Ein Höchstmaß an Kreativität. Und dieses äußerte sich in ganz unterschiedlichen Bereichen, denn Kreativität und auch Kunst sind schließlich vielfältig.

Da wurden verschiedenen Instrumenten klangvolle Töne entlockt, die sich zu großen Stücken formierten, wie beispielsweise Queens Power on the Rock (Leitung Martina Borgmann ). Powermäßig wirbelte dann auch Mia, Mara, Flora und Franzi über die Bühne. Als Gruppe Emergency zeigten die Fünftklässler, dass Tanzen echte Emotionen wecken kann.

Ob Musikprofil oder der Bereich Darstellen und Gestalten – sie alle machten vor allem eines deutlich: Nichts ist unmöglich, und es gibt unzählige Möglichkeiten, um sich auszudrücken. Das zeigten auch zwei „coole Socken“ wie die Moderatorinnen Greta Mersmann, Cora Schnitger und Lea Offermann ankündigten. Gemeint waren damit Lisa Weber und Rebecca Wagemann. Die beiden Achtklässlerinnen warteten mit einem ungewöhnlichen Sockenpuppentheater auf. Das digitale Zeitalter ließ grüßen, als die Puppen via Bildschirm das Publikum zur Tagesschau begrüßten. Rusudan Doborjginidze hingegen begeisterte mit Traditionen und erntete einen Riesenapplaus für den Tanz, den sie in ihrer Heimat Georgien erlernte und eindrucksvoll mit digitaler Show auf die Bühne brachte.

Beruf: LKW-Fahrer, Eigenschaft: ängstlich, Phobie: Höhenangst – das war der Stoff aus dem das Impro-Theater gemacht war. Das Publikum lieferte die Vorgaben, die Neuntklässler vom Kurs Darstellen und Gestalten unter der Leitung von Tanja Wohlert setzten die genannten Begriffe gekonnt um. Ohne geschriebene Dialoge oder vorgegebene Handlungen zauberten Paulina Thygs, Josina Börste, Tessa von Ohlen, Stella Werner, Jonas Rabe und Collin Farell quasi aus dem Stegreif unterhaltsame und ausdrucksstarke Szenen. Lang anhaltender Applaus war die anschließende Belohnung. Musikvideos waren eine weitere Variante künstlerischer Ausdruckskraft. Das Leben ist bunt, Sommerträume unterschiedlich, das hörte das begeisterte Publikum vom Chor 5 und den Boomhackers7 unter der Leitung von Andrea Thül-Reddig und Ruslan Maximovski.

Am Freitagabend erfüllten sich viele Schüler einen persönlichen Sommertraum, indem sie musikalisch, schauspielernd und künstlerisch unterhielten. Schulleiter Jens Dunkel hatte es schon geahnt, „denn in meinem Büro habe ich schon so manche Kostprobe von den Proben gehört“, gab er eingangs zu und machte deutlich: „An der Schule sind Talente, mit denen man rechnen kann.“ In diesem Falle war das sprichwörtlich zu nehmen. Und damit landete er dann unweigerlich im Bereich Mathematik. Denn die Preisverleihung des Känguru-Wettbewerbs, ein Mathe-Wettbewerb, der seit 1995 übrigens weltweit durchgeführt wird, wurde ebenfalls in diesen Abend integriert. Eine ganz eigene Bühne wurde jedoch den Künstlern zuteil, die mit Farbe beziehungsweise Licht zeichneten und in der Mensa für richtiggehende Aha-Effekte sorgten.