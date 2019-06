In St. Lambertus Ascheberg beginnen die Katholiken mit dem Gottesdienst um 9 Uhr. Anschließend ist die Prozession durch die Gemeinde: Vom Lambertus Kirchplatz geht es nach rechts in die Sandstraße bis zur Straße Biete/Davensberger Straße. Sie wird überquert und der Weg zum Altenheim eingeschlagen, wo der erste Altar zu finden ist. Über den Fußweg entlang des Caritas-Wohnheims geht es zur Straße Bispingheide, dort rechts ab und weiter bis zur Dorfheide, in die links abgebogen wird. An der Kapelle Dorfheide (Woschick) ist der zweite Altar zu finden.

Über die Mühlenflut gehen die Prozessionsteilnehmer bis zur Steinfurter Straße, dann über die Steinfurter Straße bis zum Abzweig Altefeldstraße. An der dortigen Kapelle ist der dritte Altar zu finden. Der Rückweg zur Kirche führt über Steinfurter Straße, links in die Dieningstraße bis Beginn Appelhofstraße und bei Bose links zum Kirchplatz. Durch das Hauptportal ziehen die Teilnehmer in die Kirche ein. Die Vereine und Verbände werden gebeten, mit ihren Fahnen- und Bannerabordnungen, an der Prozession teilzunehmen.

Die Fronleichnamsprozession in Herbern geht in diesem Jahr den gleichen Weg wie im Jahr 2018. Die Teilnehmer starten wie immer nach der um 8 Uhr beginnenden Heiligen Messe auf dem Kirchplatz und gehen über die Altenhammstraße zum Malteserstift St. Benedikt. Dort wird der erste Altar stehen. Von dort geht es über den Siepenweg Richtung Baugebiet Mühlenberg. Der zweite Altar steht auf der Edith-Stein-Straße neben dem Haus der Eheleute Zimmermann. Danach überquert die Prozession die Münsterstraße und geht den Weg vorbei am jüdischen Friedhof zum dritten Altar der Firmlinge bei Frigge. Dann geht es weiter wie gewohnt zurück zur Kirche. Dort wird der Abschlusssegen erteilt. Alle Erstkommunionkinder mit ihren Eltern, sowie die Bannerabordnungen der einzelnen Vereine werden gebeten, an der Prozession teilzunehmen.

In Davensberg ist die Heilige Messe um 9 Uhr in der Kirche St. Anna. Dort wird Pfarrer Marc Heilenkötter begrüßt. Nach der anschließenden Prozession wird Heilenkötter bei einem Mitbringbuffet im Pfarrheim willkommen geheißen.