Besuch bei den Grashüpfern. Die Welt der Märchen begegnete ihnen jetzt nicht nur beim ruhigen Vorlesen und in Bilderbüchern. Das Kindertheater „Hinter den Kulissen“ sorgte dafür, dass durch eine passende Geräuschkulisse in den Köpfen der Kinder Geschichten entstanden. Wer genau hinschaute, sah – völlig unspannend – ein Sieb mit Maiskörnern, die bewegt wurden. Wer mit geschlossenen Augen hinhörte, wurde an die See entführt. Wellen beruhigten die Nerven, brachten Ruhe. Oder der Wind brauste auf. Und er pfiff um ein Haus herum, in dem vier Tiere, die schnell als die Bremer Stadtmusikanten erkannt wurden, ein Abenteuer zu bestehen hatten. Während draußen die Sonne strahlte, zog in der Turnhalle des Kindergartens ein Gewitter auf. Die älteren Kinder schauten begeistert zu, machten auch teilweise intensiv mit. Den kleineren Steppkes - laut Internet war das Stück schon für Zwei- bis Dreijährige geeignet – fiel es immer schwerer, dem Geschehen zu folgen. Die Grimmschen Märchen bildeten den Grundstock, doch es ging darum, Wissen über das Umsetzen eines Theaterstücks zu vermitteln. So knarrte beim „Fischer und seiner Frau“ eine Tür, bevor ein Sturmbrausen zu hören war. Pferde liefen durch die Turnhalle. Die Brücke zu den kleinen Gästen in der Turnhalle schlug der Schauspieler damit aber nicht.