Praxis-Pakt ist kein Papiertiger

Wenn junge Leute einen Praktikumsplatz suchen, dann kommt von den Eltern häufig eine Idee aus dem eigenen beruflichen Umfeld. „Ihr habt ganz andere Möglichkeiten, euch zu informieren und eigene Ideen weiterzudenken“, freute sich Jens Dunkel , Leiter der Profilschule Ascheberg, gestern in der Schulaula. Dort wurde symbolisch vollzogen, was vor einem Jahr auf die Reise geschickt worden war: Bürgermeister Dr. Bert Risthaus, die Gewerbevereinsvorsitzenden Bernd Heitmann (Pro Ascheberg) und Hubert Streyl (Herbern Parat), die gemeindliche Wirtschaftsförderin Simone Böhnisch und Simone Lütkenhaus , pädagogische Leiterin der Profilschule, unterschrieben den Pakt für Schule und Ausbildung. Mit ihm, ist Lütkenhaus überzeugt, wurde „die ideale Schnittstelle zwischen Schule und Beruf geschaffen“.

Und der Pakt ist kein Papiertiger. Er wurde gleich im Anschluss mit Leben gefüllt. Böhnisch stellte die digitale Variante, den Ausbildungsatlas mit 50 Unternehmen vor, dann hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, gut 20 Betriebe kennenzulernen. In ihrer Schule, in bekannten Räumen, allein oder mit Freunden - niederschwellig wird dieser Zugang auch genannt. „Das war interessant. Ich möchte Hotelfachfrau werden. Das Gespräch war gut“, hatte Lara Picker einiges von Clemens-August und Anke von Freeden erfahren. Dort wurde auch Stella Wagner fündig: „Ich arbeite gerne mit Menschen.“ Nebenan erfuhren die Achtklässler bei ihren Runden auch, dass die Davert GmbH ausbildet. Vor der Tür ließ Steinmetz Plässer die Jugendlichen probieren, in der Aula gehörte Robert Beckmann von Treppenbauer Uckelmann zu den Tischlern, die um Nachwuchs werben und immer noch gegen Vorurteile anarbeiten. „Ich musste einer Lehrerin erklären, dass wir international arbeiten und das Beherrschen der englischen Sprache vorteilhaft ist“, berichtet Beckmann.

Pakt für Schule und Ausbildung in Ascheberg

Mit Stattmann und Hönekop waren zwei weitere „Holzwürmer“ vor Ort vertreten. Gut besucht war der Stand von Klaas. „Feinmechaniker“, hatte Maurice Wolf aus der Ausbildungspalette des Kranbauers für sich ausgesucht. Nach der Runde war er aber durchaus offen für gänzlich andere Alternativen: „Das Angebot der Caritas war interessant. Ich könnte mir ein freiwilliges soziales Jahr vorstellen.“ Bäcker Geiping, Maler Jäger, die BASF, Oevermann und BeMo, Volksbank und Sparkasse sowie die Gemeindeverwaltung waren ebenfalls vor Ort vertreten.

Mit den Unterschriften und der Runde durch die Schule soll es nicht getan sein. „Wir werden den Pakt nutzen, um Betriebe in die Schule zu holen“, versprach Lütkenhaus.