Tino Sobotta hofft, dass er möglichst oft abgeschossen wird. „Ich habe von Anfang an gesagt, schwarz gelb wird der Vogel nicht“, so der Gastgeber und Vogelbauer der Schützenbrüder St. Lambertus Osterbauer bei der traditionellen Vogeltaufe. Vor der Kampfansage an die Bayern, im Hinblick auf den Meisterschaftskampf in der nächsten Fußball-Bundesligasaison, begrüßte Sobotta seine Gäste und ließ einen entspannten Abend einläuten. Ein besonderer Dank galt Christian Heubrock, der fleißig beim Vogelbau geholfen hatte. Der Vogel wurde um 21 Uhr enthüllt, der Name „Uli van Süden“ ist natürlich eine Anspielung auf den amtierenden Bayern-Präsidenten, geehrt wurde im Zuge dessen auch Norbert Mehring, der den Vogel versteigert hatte. Besondere Vorfreude auf das Schützenfest war vor allem den Vogelpaten Richard Mrowiec, Gerd van Nahmen und Gastgeber Sobotta anzumerken, auch wenn Letzterer bereits mit dem Vogelbau sein Highlight erlebte: „Mein Fest begann schon vor drei Wochen“. Für die Vogeltaufe kam extra Sobottas Cousine Helga Jalzab aus Ungarn vorbei. Der Abend wurde dann mit Würstchen und Getränken ausgiebig zu Ende gefeiert, die Schützenbrüder der Osterbauer feiern ihr Fest vom 5. bis zum 7. Juli.