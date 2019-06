Eine gefährliche Spritztour mit einem Golfmobil, das sie – wie sich später herausstellte – auf der Golfanlage am Schloss Westerwinkel entwendet hatten, unternahm ein Pärchen am Freitag. Die Polizei des Kreises Unna berichtet, dass ein 53-jähriger Lünenener und eine 42-jährige Frau aus Werne gegen 11.30 Uhr abwechselnd mit dem Golfmobil durch das Werner Stadtgebiet gefahren sei. Die Fahrt führte unter anderem durch den Bahnhofstunnel und von dort in Richtung der beiden Werner Gymnasium. Auf der Fahrstrecke sei es zu erheblichen Straftaten und Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer gekommen. Grundschüler und Fahrradfahrer hätten zur Seite springen oder fahren müssen, um eine Kollision mit dem stark alkoholisierten Paar zu verhindern. Die Täter beschädigten nach jetzigem Ermittlungsstand mindestens vier Motorroller und einen Pkw. Anschließend begingen sie Verkehrsunfallflucht. Ein beherzter Zeuge beendete die Fahrt durch Abziehen des Fahrzeugschlüssels, nachdem der 53-jährige Täter ihn im Bereich der Kreuzung zwischen Lindert und Münsterfort ebenfalls beinahe umgefahren hätte. Die alarmierte Polizei konnte den Täter vor Ort antreffen und die flüchtende 42-jährige Frau kurze Zeit später auf der Flucht stellen. Im Wagen fanden die Beamten neben Golfbällen auch zwei Schnapsflaschen. Beide Personen waren deutlich alkoholisiert. Bei beiden wurde eine Blutprobe entnommen. Die Wernerin wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und der Lünener nach erfolgter Ausnüchterung. Das Golfmobil wurde vor der Tat von einem Golfplatz in Herbern entwendet. Vermutlich nutzte das Paar den Radweg in Richtung Werne. Weitere Geschädigte oder Zeugen können sich bei der Polizei Werne unter der Rufnummer ✆ 0 23 89/9 21 34 20 oder ✆ 0 23 03/92 10 melden.