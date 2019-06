Ein 29-jähriger Autofahrer aus Rheinland-Pfalz verursachte am Montagmittag einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 bei Ascheberg. Der Mann fuhr mit seinem VW Golf auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Dortmund. Kurz vor dem Rastplatz Eichengrund verlor der Mann dann vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafes die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf den rechten Fahrstreifen ab. Dort kollidierte er mit dem Heck eines Peugeot aus dem märkischen Kreis. Der Peugeot schleuderte durch den Aufprall nach links in die Mittelschutzplanke und kam im Anschluss auf dem linken Fahrstreifen zusammen mit dem Unfallverursacher zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es kam zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Schaden beträgt etwa 20 000 Euro.