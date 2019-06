„Kauf zwei, gib eins.“ Im Rahmen der Vorbereitung auf ihre Firmung sammelten die Jugendlichen der St. Benedikt Gemeinde am Samstagvormittag vor dem Edeka-Markt Peschke Lebensmittelspenden für die Ascheberger Tafel. Das Tafelprojekt findet seit einigen Jahren im Rahmen auf die Firmvorbereitung statt. Die Firmlinge waren mit Elan bei der Sache. In kleinen Gruppen standen sie Rede und Antwort. „Mit fünf voll bepackten Einkaufswagen war die Aktion ein richtig guter Erfolg“, erklärte Katharina Heimann vom Vorbereitungsteam der Firmlinge. Um zu garantieren, dass die Waren frisch blieben, überreichte das Spendensammelteam noch am gleichen Tag die Lebensmittel an Martin Hörster von der Ascheberger Tafel. Dieser lobte den Einsatz und bedankte sich für das ehrenamtliche Engagement der Herberner Jugendlichen