Am 1. Juli (Montag) um 20 Uhr ist die Musikschule Ascheberg zu Gast im evangelischen Gemeindehaus am Hoveloh in Ascheberg. Unter dem Motto „Wenn ich mir was wünschen dürfte“ lädt die Gesangsklasse von Ina Hirschfeld zu einer musikalischen Reise ein. Der Eintritt ist frei. Für erfrischende Getränke sorgt die Eine-Welt-Gruppe Ascheberg.

Mit den Solistinnen tauchen die Besucher ein in Musik aus vier Jahrhunderten. Wie klingt ein Liebeslied aus dem Barock oder wie schmachtet ein romantischer Dichter? Mit Berliner Kabarett-Liedern - früher von Claire Waldoff interpretiert - wird die Männerwelt aufs Korn genommen. Zu bestaunen ist auch ein „Herrliches Weib“ oder es wird gefragt „Was nützt denn dem Mädchen die Liebe?“. In Traumwelten entführen die Zuhörer einige Songs aus unterschiedlichen Disney-Musicals, so aus „Aladdin“ - gerade wieder im Kino zu bewundern - oder „Die Eiskönigin“.

Das Programm wird durch ein gemeinsames Projekt mit der Musikschule Roxel ergänzt.

Chor‘A‘sonnes und Gastchor Chorissima aus Roxel werden am 6. Juli (Samstag) auch an der Grünflächenunterhaltung in Münster teilnehmen. Die vielfältigen und bunten Beiträge dafür präsentieren sie auch schon wenige Tage vorher in Ascheberg. Da wird von Figurtipps in poppiger Form über die jazzige Vorliebe für Kaffee, von traditionellen Songs verschiedener Kulturen bis hin zu Ohrwürmern mit Kultstatus wie „Time after time“ alles vertreten sein.