Gemeinde stellt einen Arbeitsmanager ein

Die Gemeinde will nicht in dem Zustand verharren, dass die Bundesagentur fürs Vermitteln in Arbeit und sie selbst für das Gewähren von Leistungen zuständig ist. Die Ergebnisse, so Stohldreier , seien nicht optimal. Besser fahre man mit einem Netzwerker, der im Zusammenspiel mit Arbeitgebern, der Agentur für Arbeit, dem Ausländeramt und dem Flüchtlingssozialarbeiter eine Integrationsvereinbarung mit einem Flüchtling mit Leben fülle, mit einem Arbeitsplatz, mit einem Plusjob, mit einer Arbeitsamtsmaßnahme oder passenden Kursen. Immer das Ziel im Auge, den Menschen das zu ermöglichen, was die allermeisten von ihnen wollen: Das Geld fürs Leben selbst erarbeiten. Die Ergebnisse der Arbeit, so Stohldreier, würden intensiv ausgewertet. Der Fachbereichsleiter hofft auf einen Dreiklang: Die Aufwendungen der Gemeinde sinken, die Akzeptanz in der Bevölkerung steigt, wenn Flüchtlinge ihren Unterhalt aus eigenen Mitteln bestreiten, und die Integration wird verbessert. Dem Vorschlag und der Haltung folgte die Runde einstimmig.