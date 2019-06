Marc Heilenkötter lädt zur Begegnung auf Augenhöhe ein

Nach fast genau einem Jahr gibt es in der Gemeinde St. Anna Davensberg wieder ein hauptamtliches Gesicht vor Ort. Pfarrer Marc Heilenkötter lernte an seinem ersten Tag gleich die Davensberger und das Davertdorf kennen. Schließlich schloss sich an den Willkommens-Gottesdienst in der Kirche die Fronleichnams-Prozession an, bevor es bei einem Imbiss die Gelegenheit zu zwanglosen Gesprächen gab.

Heilenkötter lud die Gemeinde ein, sich als Christen zu begegnen: „Lassen Sie uns auf Augenhöhe in der Gemeinschaft das Leben auf Gott ausrichten.“ Der Geistliche warb nachdrücklich für die Gemeinschaft, denn „den Glauben kann ich nicht alleine leben, können wir Hauptamtlichen nicht alleine leben. Das müssen wir zusammen hinbekommen.“

Neuer Pfarrer in Davensberg 1/51 Marc Heilenkötter hat seinen Dienst in Davensberg an Fronleichnam angetreten Foto: hbm

Guido Friese hob zu Beginn des Gottesdienstes drei Dinge hervor: „Es ist Tradition, dass die Kirche lebendiger Bestandteil des Dorfes ist. Deswegen sind heute Morgen auch die Fahnenabordnungen der Vereine gekommen.“ Das offizielle und ehrliche Begrüßen sei ein Akt der Höflichkeit. Und drittens gebe es eine gehörige Portion Neugier, wer da auf die Davensberger zukomme. Beim Blick in den Kirchenraum sah Friese jene Gemeindemitglieder, die gekommen waren: „Schön, dass so viele da sind.“

Heilenkötter, der den Gottesdienst gemeinsam mit Pfarrer Stefan Schürmeyer zelebrierte, hielt sich nicht lange mit Vorreden auf, begrüßte die „Schwester und Brüder“ und lud in der Predigt zur Begegnung auf Augenhöhe ein und legte dort mit Blick auf die Geschichte der Fronleichnames-Prozessionen ein klares Bekenntnis zur Ökumene ab.

Das gemeinsame Gebet der Geistlichen, die sich duzten, war ausgesprochen harmonisch. Die Chorgemeinschaft St. Anna sorgte unter anderem mit einem Gospel für einen schwungvollen Start.

Nach der Fronleichnamsprozession begrüßten Gläubige und Vereine mit großer Freude das neue Gesicht vor Ort. Das Kennenlernen läuft und wird von Heilenkötter in den nächsten Wochen fortgesetzt. Im Davertdorf hat er übrigens schon eine Klassenkameradin aus Bulderner Schultagen wiedergesehen: Andrea Erfmann.