Olfen Helau – Davensberg Horrido

Von der Elferratskappe zur Kaiserkrone, von „Olfen Helau“ zu „Davensberg Horrido“: Andreas und Petra Eickholt haben in diesem Jahr schon einmal kräftig gefeiert. Im Olfener Elferrat schunkelten und tanzten sie durch den Karneval in der Kanalstadt. Dort, wo das Ehepaar lebt. Jetzt sitzen sie schon wieder auf dem Thron. Dort, wo das Herz des Mannes geblieben ist, in der Davert, bei den Bürgerschützen. Seit gestern 20.47 Uhr wird Davensberg zum dritten Mal von einem Kaiser regiert. Mit dem 308. Schuss entschied Andreas Eickholt einen spannenden Wettstreit für sich. Kaum stand er auf dem Glückwunsch-Podest, war auch Königin Petra, seit 2012 seine Frau, überschäumend glücklich an seiner Seite. Die Turmbläser unterstützten die ausbrechende Freude, so dass die Kaiserparty unter den Bäumen am Telgenpatt schnell Fahrt aufnahm. Davensberg stehen tollen Schützenfesttage ins Haus.

Der 58-jährige Gastwirtssohn, der bei Gautsch in Münster arbeitet, war 1984 jüngster Davensberger Schützenkönig. Ein Jahr nach dem Gründen des Jägerzugs war er zudem der erste König in weiß. Es dauert lange, bis mit Basti Tewes ein noch jüngerer Nachwuchsschütze die Königswürde erwarb. Künftig wird man ihn in einem Atemzug mit Willi Wünnemann und Anton Bitter nennen. Eickholt machte im Jahr vor dem 100-jährigen Bestehen das Kaisertrio perfekt.

Schützenfest 2019 in Davensberg 1/374 Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Die Davensberger Bürgerschützen werden von Andreas und Petra Eickholt regiert Foto: Heitbaum

Selbstverständlich war das nicht. Und es war auch kein Elfmeter aufs leere Tor, den der Fohlenfan zu verwandeln hatte. Nein, es war ein paradoxer Wettstreit um die Regentenwürde, denn je näher das Ende kam, desto länger schien die Schlange der Bewerber zu werden. Neben Eickholt blieben Bernhard Ahmann, Michael Stege, Sascha Horstkötter, Gerd Bergmann, Dieter Bentlage und Raimund Bäumker ganz kühl, als es an der Vogelstange heiß wurde. Ganz cool war auch der Holzadler im Kugelfang, der den Rivalen den Vogel zeigte und sich lange oben festklammerte. Da half auch kein Blick durchs Fernglas. Hubert Schröer musste eifrig nachladen, bis der Vogel von Jörg Bolle ein Einsehen hatte.

Andreas Eickholt hatte schon den Apfel nach unten befördert. Das Zepter traf Jubiläumskönig Detlef Wiegand, der vor 25 Jahren König von Davensberg gewesen und nun aus Ahaus in die Heimat gekommen war. Die Krone kommt in den Trophäenschrank von Matthias Fuchs und das Körbchen holte der scheidende König Stefan Grube gleich mit dem ersten Schuss des Tages nach unten. Ihn hatten die Schützen am Nachmittag mit Königin Anna am Römerweg abgeholt. Ihnen zu Ehren führten die Fahnenoffiziere auf dem Dorfanger den Fahnenschlag durch. Am Mühlendamm nahm Grube die Parade ab. Von dort ging es zum Telgenpatt, wo Tobias Altenhövel auf „die schönsten Tage des Jahres“ Appetit machte. Jan-Bernd Egbringhoff unterhielt mit der Parole und Geschichten, die Schützen tatsächlich passiert sind, die Gäste.

Auch wenn der scheidende König dann vielleicht im Wettstreit dem Schwager die Daumen gedrückt hatte, am Ende tat er das, was allen am Herzen lag: Sich mit dem Kaiserpaar zu freuen.