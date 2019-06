Großer Zapfenstreich im Exil

„Majestät, seien Sie sicher, dass hier noch nie für einen Kaiser ein Zapfenstreich im Beisein eines Papstes gespielt worden ist.“ Frank Neve , der den Großen Zapfenstreich beim Davensberger Schützenfest dirigierte, kommentierte das Geschehen genauso fachkundig wie launig. Er spielte bei seiner Schlussbemerkung darauf an, dass der Kolpingspielmannszug Ascheberg und die Turmbläser Davensberg zusammen mit der Feiergesellschaft vor dem Eichenprozessionsspinner geflüchtet waren. Die Musiker fanden einen Platz zwischen Pfarrheim und Kindergarten und damit in unmittelbarer Nähe der Figur von Papst Innozenz.

Der Ersatzplatz brachte Musiker, Schützen und Gäste näher zusammen. Die Turmbläser spielten zur Serenade ein Stück von Billy Joel und das weltbekannte „Nessaja“, die Kolping-Spielleute intonierten eine Melodie aus den schottischen Highlands, die in Bielefeld komponiert worden ist. Das Zusammenspiel beim Großen Zapfenstreich ergab ein harmonisches Klangbild. Bei der Nationalhymne nehmen immer mehr Menschen die Einladung zum Mitsingen an. Den großen Applaus, auch für die Zugaben, hatten die Musiker sich verdient. Und viele gingen mit frischem Wissen nach Hause, denn Neve erläuterte, welche Bewandtnis es mit dem Schellenbaum auf sich hat. Er kommt nur beim Großen Zapfenstreich zum Einsatz.

Großer Zapfenstreich in Davensberg 2019 1/163 Der Große Zapfenstreich beim Davensberger Schützenfest zu Ehren von Andreas und Petra Eickholt wurde im Schattenh der Kirche gespielt. Foto: Heitbaum

Begonnen hatte der Samstag mit dem Gottesdienst in der St. Anna-Kirche, bei ihm und in der Folge setzte Pfarrer Marc Heilenkötter seine Davensberg-Kennenlerntour fort. Auf dem Friedhof legten die Bürgerschützen einen Kranz für die Verstorbenen nieder, mit Parade und Fahnenschlag ehrten sie das neue Kaiserpaar Andreas und Petra Eickholt. Ihnen zu Ehren mischte sich ins Davensberger Horrido am Abend auch ein „Helau“ der Kitt-Delegation aus Olfen. Tatsächlich: Neben Schützenmützen waren Narrenkappen zu sehen.