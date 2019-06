Jubilare bringen es auf 720 Jahre

Paul Gövert, Bernhard Lenz und Wolfgang Welzel – wer wissen möchte, wie in der bald 100-jährigen Geschichte der Davensberger Bürgerschützen die 1960er Jahre waren, der darf von diesem Trio Antworten erwarten. Denn die drei Senioren wurden am Sonntagmorgen beim Frühschoppen für 60-jährige Treue zum Verein ausgezeichnet. Für 50 Jahre erhielten Bernhard Egbringhoff, Konrad Egbringhoff, Karl Venschott und Franz Peick Urkunden und Orden. Vorsitzender Thomas Bitter und Vertreter Benjamin Lindpere wurden bei den 40-Jährigen etwas entlastet, weil von den 1979 eingetretenen Jürgen Aschwer, Bernhard Büscher, Reinhold Frenke , Bernhard Lappe, Herbert Seine und Wolfgang Ochs nur wenige Jubilare im Festzelt waren. Begonnen hatten die Ehrungen mit den „25-Jährigen“, mit Martin Frenke und Dieter Voß. Für den Jägerzug zeichnete Daniel Grube Mitglieder aus, die zehn Jahre in der weißen Garde sind: Bastian Tewes, Simon König, Benjamin Hege, Tobias Keute, David Haake, Marco Grube, Matthias Fuchs und Christoph Bentlage.

Gelüftet wurde auch das Geheimnis, wer die Vereinsmeisterschaft im Schießen gewonnen hatte: Maximilian Klemann setzte sich mit 148 Ringen durch. Zweiter wurde Reinhold Frenke mit 147 Ringen vor Kalla Luhmann (146 Ringe). Am Ende des Ehrungsmarathons erhielt Stefan Häckel den Lohn für ein Dutzend Jahre als zweiter Kassierer. Lindpere lobte die ehrliche und kameradschaftliche Note beim ehrenamtlichen Engagements Häckels, der den Orden für besondere Verdienste erhielt.

Frühschoppen 2019 in Davensberg 1/80 Frühschoppen beim Bürgerschützenfest in Davensberg Foto: Heitbaum

Die Gäste im vollem und überhitzten Festzelt hörten bei der Begrüßung auch einen ausführlichen Rückblick auf die bisherigen Festtage. Die Kinderkönigspaare kamen zu Besuch, Bäuerin und Kiepenkerl des Heimatvereins erwiesen dem Kaiserpaar Andreas und Petra Eickholt die Ehre. Garniert wurde der Frühschoppen mit Musik der Turmbläser, die von Martin Korte dirigiert wurden.

Im Zelt waren als Gäste auch wieder die Ascheberger Vereine mit den Königspaaren Thorsten und Andrea Mennemann (St. Katharina Berg und Tal), den Davensbergern Andre und Anja Reher (St. Lambertus Osterbauer) sowie Norbert und Marita Rüschenschmidt (Bürgerschützen Ascheberg). Für den Imperator aus der Nachbarschaft hatten die Davensberger sich etwas besonderes einfallen lassen. Hatte es 2016 noch eine Kaiserrolle für den Kaiser gegeben, spendierten die Davensberger auch dieses Mal ein Eis, das auf den Elefantenritt anspielte. In der Mitte der Eistorte lachte Benjamin Blümchen die Ascheberger Majestät an.