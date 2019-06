Die Superheldenspiele in Wangerooge sind beendet, die jungen Handballer des TuS Ascheberg und ihre Betreuer wieder in der Heimat angekommen. „Der 27. Törn war für alle knapp 90 Teilnehmer auf Wangerooge ein superheldenreiches Wochenende“, zieht Kathrin Mühlenbäumer Bilanz. Dafür sorgten zahlreiche Spiele, etwa eine Beacholympiade und „Wangerooge sucht die Supergruppe“. Unterstützt wurde der Spaß auf dem „Lieblingssandhaufen“ der Abteilungsleiterin in der Nordsee durch das passende Wetter zum Baden und Toben.