Je höher die Quecksilbersäule im Thermometer geht, desto größer wird der Durst von Menschen, Tieren und Pflanzen. Gestillt wird er zumindest in der Pflanzenwelt in der Regel am frühen Abend, wenn die Menschen nach Hause kommen. Das hat am Dienstag in höher gelegenen Teilen von Herbern offensichtlich Probleme bereitet. Anlieger von Josef-Schürmann-Straße, Papenbrede und Julius-Schwieters-Straße klagten über fehlendes Wasser. Mal kamen kaum Tropfen an, anderorts weniger als in den üblichen Zeiten.

„Der Druck war zu gering“, räumt Andre Ziegert , Pressesprecher bei der Gelsenwasser ein. Und er macht das abendliche Phänomen auch an der erhöhten Wasserentnahmen am frühen Abend fest: „Wenn die Menschen nach Hause kommen, werden Tiere und Pflanzen mit Wasser versorgt. Das kennen wir aus dem vergangenen Jahr und können wir auch ablesen. In diesem Jahr ist die Wasserentnahme noch einmal deutlich gestiegen.“

Als Indiz dafür, dass diese These zum Druckabfall in den höheren Herberner Regionen der vermehrten Entnahme zuzuschreiben sein könnte, darf gewertet werden, dass der Wasserdruck nach einiger Zeit wieder auf das normale Maß angestiegen ist. „Es waren keine Mitarbeiter draußen, das Problem hat sich am Dienstag so geregelt“, erklärt Ziegert im WN-Gespräch.

Erst gestern waren Gelsenwasser-Leute damit beschäftigt, das Leitungsnetz zu prüfen. Und dabei wurden sie fündig. „Wir haben ein technisches Problem an einem Druckregler gefunden und behoben. Die Situation am Dienstag war also doch ein einmaliger Vorfall“, scheint Ziegert fast froh zu sein: „Die Situation dürfte sich nicht wiederholen.“

Der Wasserdruck in den höheren Bereichen Herberns wird in sozialen Netzwerken als schwach beschrieben. „Das ist uns bekannt“, sagt Ziegert, aber es gebe einen Mindestdruck, der eingehalten werden soll. Das ist in Herbern wohl der Fall. Sonst müsste sich das Unternehmen Gedanken machen, wie das zu verbessern ist.