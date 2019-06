Die Schüler des sechsten Jahrgangs der Profilschule Ascheberg sind seit Montag und noch bis Freitag bei tollsten Reisewetter in Otterndorf an der Ostsee. Dort stehen einige Erlebnisse rund ums Wasser auf der Tagesordnung. Die Arbeit wird dabei nicht vergessen und so lernen die Schüler natürlich auch einiges.