Diese Woche ist Projektwoche in der Lambertusschule in Ascheberg. Die Projektgruppe „So haben Uroma und Uropa früher gewohnt“ der Erst- und Zweitklässler besuchten mit ihrer Lehrerin Christiane Overkamp das Museum Heimathaus. Gerda Peters und Edith Budde vom Museumsteam erzählten den Kindern vom Leben in einem alten Haus. Die alte Küche fand besonderes Interesse bei den Kindern. Wie konnte man kochen und waschen ohne Strom und fließendes Wasser?