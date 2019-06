Großer Dank zum Abschied

Das Zirkusprojekt bleibt in den Köpfen der Kinder, Eltern und Erzieherinnen des Kindergartens St. Lambertus. Die Aktionen zum 50-Jährigen gehen weiter. Gestern Nachmittag startete im und um den Kindergarten herum ein gemütliches Kaffeetrinken. „Der Elternrat hatte die Idee, dass wir auch auf dem Gelände feiern. So sind wir schnell bei einem Kaffeetrinken in der Woche gelandet“, berichtet Leiterin Ulrike Büker . Weil der Anstoß aus der Elternschaft kam, hatte sie auch keine Bedenken, dass die Arbeit nicht gestemmt werden könnte: „Die Eltern ziehen hier super mit. Auf sie ist immer Verlass.“ Also war auch gestern die Kaffeetafel reich gedeckt. Und während die Eltern sich mit Kaffee und Kuchen in den Schatten zurückzogen, nutzten die Kinder die Spielangebote auf dem Gelände.

Gekommen waren auch Pfarrer Stefan Schürmeyer, Pater Georges und Kita-Verbundleiterin Sandra Schulz. Denn es galt auch Abschied zu nehmen. Karina Lemke verlässt den Kindergarten St. Benedikt nach 15 Jahren. „Ich habe jeden Tag genossen. Es war eine tolle Zeit“, erklärte sie und dankte den Eltern für die Zusammenarbeit. Die hatten sich für die stellvertretende Leiterin der Kita, die Leiterin der Bärengruppe war, etwas besonders ausgedacht: Bilder aller Kita-Kinder mit einem schlichten Danke in der Mitte. Beim Enthüllen wurde deutlich, wie sehr Lemke mit der Einrichtung verbunden ist, denn die Tränen kullerten wie von selbst. Geschenke gab es auch von ihrer Gruppe.

50 Jahre Kindergarten St. Benedikt 1/37 Die Kita St. Benedikt feierte das 50-Jährige und verabschiedete Karina Lemke Foto: Heitbaum

Es war nicht die einzige Collage, die gestern den Besitzer wechselte. Die Eltern enthüllten ein zweites Bild, das Michael Hagenkamp als Dankeschön an die Erzieherinnen überreichten ließ. Die Bilder erinnern an das Zirkusprojekt zum 50-Jährigen.

Pfarrer Schürmeyer lenkte seinen Blick beim kurzen Grußwort ebenfalls auf die Erzieherinnen: „Wenn Kindergärten Jubiläum feiern, dann soll das ein Fest für die Kinder werden. Der Dank geht an die Eltern die mithelfen, die Erzieherinnen werden oft vergessen. Allen, die hier arbeiten und gearbeitet haben, möchte ich ein dickes Dankeschön sagen. Ohne Sie gäbe es die nächsten 50 Jahre nicht.“

Nach diesem kurzen Zwischenspiel ging es locker weiter. Und wer wollte, kaufte eine Tasse, die extra für das Jubiläum gestaltet worden war.