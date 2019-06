Wenn alle Patienten „Tschüss“ heißen

Seine Patienten hatten gestern einen Doppelnamen. Alle hörten mit zweitem Namen auf „Tschüss“. Diesen kleinen Spaß gönnte sich das Team des Hausarztzentrums Schlingermanns Hof mit Dr. Rüdiger Vogt . Denn gestern behandelte der 74-jährige Mediziner zum letzten Mal Patienten an der Sandstraße. Zum Abschied trafen sich unter den Eichen vor der Praxis nicht nur das Team, sondern auch Familie, Freunde und Nachbarn. Sie waren mit einem Rollstuhl vorgefahren, um den Ruheständler nach Hause zu bringen.

„Ich hatte einen guten Job in der Klinik“, war es für Vogt nicht zwingend nötig, sich als Hausarzt in Ascheberg niederzulassen. Dr. Horst Stieglitz fühlte vor, 1983 kam Vogt in den Räumen an der Biete hinzu. Das Duo trat am Krankenhaus, das schon zum Altenheim geworden war, die Nachfolge von Dr. Günther Klopfer an. 20 Jahre praktizierten Vogt und Stieglitz gemeinsam, dann verabschiedete sich der Partner, der heute in Irland lebt.

Die Nachbarn kamen mit einem Rollstuhl. Foto: hbm

2003 stieg Dr. Rudolf Sonnek ein. Ihnen stellte sich schon bald die Aufgabe, neue Praxisräume zu suchen, weil die Kirche mit dem Gelände andere Pläne hatte. „Da kam Hubertus Tillkorn mit einem Brief vorbei und bat mich, die Pläne anzuschauen“, erinnert sich Vogt. Es waren Umbaupläne für Schlingermanns Hof. Der schon weit gediehene Plan, die alte Sparkasse als neues Domizil zu nutzen, wurde verworfen. Seit 2005 fährt Vogt zur Sandstraße. „Es ist herrlich hier“, hat er den Umzug nicht bereut. 2009 zog er sich dann in die zweite Reihe zurück. Kristian Fromme wurde Partner von Sonnek.

Eine Ruhedecke gab es von der Belegschaft. Foto: hbm

Gemeinsam waren sie froh, auf die Mitarbeit Vogts als angestellten Arzt zurückgreifen zu können. „Wir haben viel voneinander gelernt. Es war für alle eine Win-Win-Situation. Ich bin gerne hierhin gekommen“, sagte Vogt, der alle Gäste herzlich umarmte. Und das ist jenseits der Fakten ein wichtiges Fundament für den Umgang mit Patienten: „Es geht hier sehr familiär zu, harmonisch“, beschrieb der scheidende Mediziner beim Sektempfang das gute Praxis-Klima.