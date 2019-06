Überschuss im Übergangsjahr

2018 war für Ascheberg Marketing ein Übergangsjahr. Der neue Geschäftsführer Martin Bußkamp nutzte es, um die Gremien, Foren, Arbeitskreise und Veranstaltungen kennenzulernen. Der Münsterland-Verein ist auf dem Weg, eine Marke herauszubilden. Mit „Picknick³“ ist das Feld beschrieben. Näheres folgt in der kommenden Woche, im vergangenen Jahr war der Verein sparsam bei der Produktion von Broschüren, denn sie werden dem neuen Marken-Audit angepasst.

Dass es trotzdem keinen Stillstand gab, zeigte der Jahresbericht des Geschäftsführers bei der Mitgliederversammlung am Mittwochabend in der Antica Fattoria in Herbern. Die Netzwerkarbeit vor Ort, beispielsweise in der AG Ferienwohnungen, und über Ascheberg hinaus, etwa in der touristischen Arbeitsgemeinschaft, kam nicht zu kurz. Wichtige Programmbausteine waren die Mini-WM in Herbern, „Eine Gemeinde liest“ und „Ascheberg trifft sich“. Dazu wurde weiter an den Ascheberg Souvenirs gearbeitet. Nach der Fahrradklingel werden sich Kühlschrankmagnete hinzugesellen.

War im vergangenen Jahr die Idee, „etwas größer zu denken“, hat der Vorstand nach Besuchen des Sandsteinmuseums und des Vier-Jahreszeiten-Parks in Oelde, wo es ein Wiedersehen mit Melanie Wiebusch gab, davon Abstand genommen. „Das erfordert viel Geld und Zeit und garantiert nicht, dass man damit erfolgreich ist“, erklärte Vorsitzender und Bürgermeister Dr. Bert Risthaus.

Finanziell steht der Verein gut da. Weil ein Zuschuss für Haltlose Prosa, der für 2017 bewilligt war, 2018 eintrudelte und bei den Programmen gespart wurde, ist ein sattes Plus in der Kasse. „Das lässt sich dieses Jahr sinnvoll einsetzen“, ist Risthaus überzeugt. Zusammen mit Clemens-August von Freeden, Teresa Bock, Jürgen Tönies und Paul Elbers wurde Risthaus als Vorstandsmitglied einstimmig wiedergewählt. Anke Richter-Weiß schied aus der Führungsriege aus, wird aber das Forum Kultur und Tourismus fortführen. Das verantwortet die nächste Auflage von „Eine Gemeinde liest“. Zum Programm gehört auch wieder „Ascheberg trifft sich“. Anderes, wie die Schlösserache, läuft schon.