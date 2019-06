Das 40-jährige Bestehen feiert der Westerbauer SV, früher auch WSV Erdbüsken, am Samstag (29. Juni). Treffen dazu ist um 13 Uhr an der Profilschule. Es folgt ein Überraschungsprogramm aus Spielen, Aktivitäten und Spaß für die Teilnehmer, am Abend wird im Erdbüsken gefeiert.

1979 wurde mit der Freizeitliga Ascheberg der Westerbauer SV aus der Taufe gehoben. In der Anfangsphase gehörten die Spiele gegen den SC Osterbauer zu den Höhepunkten des Ligaalltags. Der Westen sammelte dabei Titel, mischte in der Halle mit und zählte auch zu den Pokalsiegern. Bis 2014 existierte die Hobbyliga, der WSV hielt ihr bis zum Ende die Treue. Während andere Teams nicht mehr existierten, ist der WSV heute stolz auf aktuell 60 aktive Mitglieder.

Das liegt auch daran, dass die Hobbyfußballer dem Ligaspielbetrieb treu geblieben ist. Zuerst waren die WSV-Cracks in der münsterischen Freizeitliga aktiv, dann sind sie in die Freizeitliga Hamm gewechselt.

Trainiert wird immer am Sonntagmorgen auf dem Kunstrasen des TuS Ascheberg. „Für diese Möglichkeit sind wir dem Verein sehr dankbar“, sagt Alexander Tönies. Neben dem Kicken gehört eine Pfingstrallye zum Standardprogramm des Vereins.

Zum Jubiläum werden die Kicker im Oktober nach Dublin fahren. Sie haben über Facebook bei der dortigen Freizeitliga eine Anfrage gestartet und so einen Spielgegner gefunden. Nach 40 Jahren steht also das erste internationale Spiel auf dem Programm. „Wir hoffen, dass wir das mit einer Hymne hinbekommen“, informiert Tönies. Gerne laden die Westerbauer-Jungs ihren Gegner auch zu einem Rückspiel nach Ascheberg ein. Aber zuerst steht ein die Feier des 40-Jährigen an nächsten Samstag an.