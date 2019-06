Das Bürgerschützenfest in Davensberg ist Geschichte, das Jubiläumsfest 2020 wirft seine Schatten voraus. Für die Schlagerparty zum 100-Jährigen am 10. Juni 2020 (Mittwoch) haben die Bürgerschützen mit Mia Julia eine Sängerin verpflichtet, die auf Mallorca angesagt ist. Einige kennen sie von Auftritten in Herbern.

Am heutigen Samstag (29. Juni) beginnt um 11 Uhr der Vorverkauf für die Party mit Mia Julia. Tickets gibt es sowohl online als auch im Dorfgemeinschaftshaus auf dem Schulgelände. Im neuen Davensberger Zentrum werden die Bürgerschützen von 11 bis 13 Uhr Tickets an alle Interessenten verkaufen, unabhängig ob der Käufer Mitglied bei den Bürgerschützen ist oder nicht. Mitglieder können beim persönlichen Erscheinen zwei Karten zu einem vergünstigten Kurs erwerben, teilt der Verein mit. Darüber hinaus haben sie die Gelegenheit so viele Karten wie gewünscht zum üblichen Preis von zwölf Euro zu erwerben.