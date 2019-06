Ein Auftritt war den Kindern zu wenig

Ein Kinder- und Jugendchor wurde im April in der St. Benedikt Gemeinde ins Leben gerufen. Chorleiterin Marion Kraß wollte ursprünglich nur bei der Erstkommunion auftreten, doch auf Bitten der Kinder gibt es jetzt wöchentlich eine Übungsstunde.

„Ich habe schon Chorerfahrung gesammelt, bis vor 16 Jahren habe ich schon einmal den Kinderchor in Herbern geleitet“, erzählt die 48-Jährige. Das musikalische Taktgefühl ist im Hause Kraß jedem der drei Kinder in die Wiege gelegt worden. Ihr Bruder Thomas ist Kirchenmusiker in Everswinkel und ihre Schwester Eva hat früher bei der Blaskapelle Schwartländer Klarinette gespielt. Marion ist oft mit der Gitarre zu sehen, kann aber auch Klavier und Querflöte spielen. Alle drei sind viele Jahre bei der Sternsingergruppe rund um Hugo Billermann mitgegangen und kennen alle Lieder der Sternsinger. Noch heute sind Marion und Thomas ab und zu mit von der Partie.

Doch zurück zum Kinderchor von St. Benedikt. Ausgestattet mit der Gitarre und ihrer starken Stimmkraft begeistert Marion Kraß die Kinder bei den Probestunden und lässt die Zeit wie im Flug vergehen. Den Kindern und Jugendlichen macht es Spaß, Stimme zu zeigen. Sie sind offen für neue Lieder.

Aufgestellt wie die Orgelpfeifen hat jeder der aktuell 17 Sängern und Sängerinnen seinen festen Platz im Chor. Musikinstrumente wie ein Cajon unterstützen den Gesang und bringen die richtige Würze mit. „Es macht uns allen viel Spaß hier mitzusingen“, ist der einhellige Tenor der Kinder. Und auch Marion Kraß hat ihre Freude daran und begeistert die Kinder auf ihre besondere Art und Weise. Was eigentlich nur eine einmalige Sache werden sollte bekommt regen Zulauf. Jeden Montagnachmittag von 17.30 bis 18.30 Uhr findet die Chorprobe in den Räumen des St. Benedikt Pfarrheims statt. „Kinder nach der Erstkommunion und Jugendliche sind im Chor willkommen. Ein paar Anfragen hatte ich schon“, betont Marion Kraß.