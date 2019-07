Fünf Tage herrschte auf der spanischen Ferieninsel Mallorca Ausnahmezustand, denn der SV Herbern war mit über 100 Anhängern zur Jubiläumsfahrt unter dem Motto: „Alle nach Malle“ gereist. Die blau gelbe Leidenschaft gab es inklusive.

„Es hat alles wunderbar geklappt, wir sind total zufrieden und es war eine tolle Reise“, zog der Vorsitzende Jürgen Steffen Bilanz. Über 50 Teilnehmer hatten sich über das Top Travel Reisebüro in Ascheberg angemeldet und die andere Hälfte über andere Portale. Das Zusammenkommen auf der Partymeile in El Arenal war schon ein besonderes Erlebnis, denn überall waren bekannte Gesichter zu sehen. Über eine WhatsApp-Gruppe wurden dann Standorte, Vermisstenanzeigen, Fotos und Infos durchgegeben. Der Spaß stand an erster Stelle und gefeiert wurde meistens bis in die Nacht hinein. Doch gab es auch einige Teilnehmer wie Petra Lenfers-Lücker und Karsten Kranz, die sich morgens um sechs Uhr zum Laufen verabredet hatten. Die Klebetattoos mit dem 100-jährigen Vereinslogo waren auf der Fahrt der absolute Renner. An jedem Oberarm war mindestens eines zu finden, somit gab es auch keine Verlustmeldungen zu beklagen.

SVH auf Malle Foto: privat

Fotograf „Kenny“ von der Mallorca Revue hatte am Freitagnachmittag leichtes Spiel beim Fotoshooting am Ballermann 3, denn der Gute-Laune-Faktor war ausgesprochen hoch, wie er anschließend berichtete. „Eine tolle Truppe, dass muss man sagen“, so der Fotograf.

Auch die fünfstündige Fahrt auf dem Katamaran am Sonntag wurde ebenfalls gut angenommen. Knapp 40 Teilnehmer nutzten die Gunst der Stunde, die Insel einmal vom Wasser aus zu betrachten. Schnorcheleinheiten, viel Sonne, blaues Wasser und gutes Essen gab es hier inklusive. Bevor die Jubiläumsfahrt am Montag nach dem SVH-Bingo-Spiel mit Sportkommentator Hansi Küpper endete, versammelten sich alle noch einmal am Strand, um Georg und Mecki Eickholt zur Silberhochzeit zu gratulieren. So endete das Jubiläum mit einem Jubiläum, das natürlich mit dem SVH-Song abgerundet wurde.