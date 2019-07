Mit viel Spaß und noch mehr Vollgas

Die RG Brochtrup-Westrup mit Jonas Wienhölter, Michael Schäper , Andreas Schmidt und Hugo Schmidt setze sich am Samstag beim Cross-Kart Grand Prix auf dem Gelände des Motorsportclubs Herbern gegen 24 weitere Teams durch und sicherten sich nach vielen packenden Rennen den ersten Platz. Zweiter wurden die „Road Runners“ vor „Carmagedon“.

„Gas geben, über die Rennstrecke heizen und andere Karts überholen.“ So lautete am Samstag das Motto der Teilnehmer, die in Vierer-Teams gegeneinander antraten. Der Cross-Kart Grand Prix wird einmal im Jahr von der Kart-Gruppe des Herberner Motorsportclubs ausgerichtet. Mit 25 Teams war die Veranstaltung sehr gut besucht.

„Die Motorsportfreunde unter der Obhut von Kartengruppenleiter Marcel Schoppmann sowie dem Vorsitzenden Matthias Hölscher haben einen super Job gemacht“, lobte Pressewart Dirk Schoppmann.

Kart-Dorfmeisterschaft 2019 in Herbern 1/27 Heiße Rennen lieferten sich die Teams bei der Kart-Dorfmeisterschaft in Herbern Foto: Schütte

Mit rund 50 Kilometern pro Stunde düsten die Teilnehmer in den Cross-Karts über die etwa 400 Meter lange Rennstrecke. Immer zu Viert traten die Rennfahrer gegeneinander an und lieferten sich heiß umkämpfte Rennen. „Wir haben hier vor zwölf Jahren den ersten Platz gewonnen, wir werden heute mit unserem Team auf jeden Fall wieder mitmischen“, erklärte Thomas Börste von den „Toten Hosen“. Auch das Team Bleifuß mit Dietmar Rauh, Mark Besseler, Thomas Rehwinkel und Thomas Beyer machte es der Konkurrenz nicht leicht. „Wir sind schon zum siebten Mal dabei, es macht immer Spaß hier mitzufahren. Wir werden alles geben. Ob es am Ende reicht, bleibt abzuwarten“, erklärte Besseler. Gereicht hat es am Ende für das Halbfinale, aber der Spaßfaktor war einmalig, war sich das Quartett einig. Die staubtrockene Strecke wurde regelmäßig gewässert, was spektakuläre Dreher zufolge hatte. Kommentiert wurde das Rennspektakel vom zweiten Vorsitzenden Karsten Wesp, der mit viel Fachwissen und Witz keine Langeweile bei den Zuschauern aufkommen ließ. Die Generalprobe bis zum Autocross-Rennen in Herbern vom 10. bis 11.August in Arup ist auf jeden Fall geglückt. „Wir sind gut aufgestellt und freuen uns auf viele Besucher und tolle Rennen“, resümierte Matthias Hölscher.