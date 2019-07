Zwei Patienten mit einer Mission

Die Bauarbeiten am Josephsquartier schreiten voran, Platz ist derzeit Mangelware auf der Baustelle. Jetzt musste die Jesusfigur, die an der an der Ecke Altenhammstraße/Bakenfelder Weg stand, erst einmal weichen, damit sie nicht beschädigt wird. Steinmetz Andreas Fabritius hat sich dieses Projektes angenommen, was für ihn auch eine Herzensangelegenheit ist.

„Die Figur ist aus Beton und nicht aus Sandstein. Ich tippe, sie wurde irgendwann nach dem Krieg dort aufgestellt“, sagte der Steinmetz. Mit vereinten Kräften wurde zunächst die rund 150 Kilogramm schwere Figur vom Sockel gelöst. Mit gekonnten Handgriffen wurde die Skulptur auf Holzbretter gelegt um sie dann auf eine Sackkarre zu stellen. „Nicht an den Händen festhalten, lieber an den Schultern“, sagte Fabritius zu seiner Mitarbeiterin, um Transportschäden abzuwägen.

Jesusfigur in Herbern abgebaut 1/16 Eine Jesusfigur aus dem Umfeld des alten Krankenhauses wurde jetzt abgebaut. Foto: Isabel Schütte

Die Fahrt im Transportfahrzeug zum 300 Meter weiten Firmengelände hat die Jesusfigur gut überstanden und sie ist auch in bester Gesellschaft, wie Fabritius betont und auf eine andere Figur zeigt. Der Schutzpatron, der heilige Joseph, der bis zum Abriss im Giebel des alten Krankenhauses seinen Platz hatte, wartet ebenfalls auf eine Generalüberholung. Bis vor ein paar Wochen wurde er noch auf dem Firmengelände des Bauunternehmens in Vreden gelagert, doch jetzt ist er wieder zurück in der Heimat. Am Sandstein des heiligen Josephs haben sich durch die lange Lagerung Salzkristalle gebildet. „Das muss fachgerecht entfernt werden. Auch noch ein paar andere Stellen gibt es hier zu behandeln. Aber im Großen und Ganzen sieht die Figur noch toll aus“, zeigt sich der Fachmann begeistert.

„Reinhard Hartwig hat sich dafür eingesetzt, dass der Joseph wieder zurück nach Herbern kommt“, betont Andreas Fabritius. Zwei Patienten, eine Mission, denn die Skulpturen sollen nach der Schönheitskur und Generalüberholung im Garten des Malteserstiftes ihren Platz finden. Pläne hierfür müssen noch ausgearbeitet werden. Ein paar Ideen schweben Fabritius schon vor. Solche Projekte begleitet Fabritius gerne, denn sie fordern seine Kreativität und lassen die Geschichte wieder lebendig werden. Wie die Finanzierung hierzu aussieht steht noch nicht ganz fest. „Konkrete Zahlen liegen uns noch nicht vor“, sagte Reinhard Hartwig.